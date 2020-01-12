ترامب يغرد بالفارسي: “طالت رموز الحكم”

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدتين باللغة الفارسية، موجهة للشعب الإيراني، وذلك بأعقاب خروج مظاهرات في مناطق بإيران طالت رموز الحكم في البلاد وفقا لمقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في تغريدته: “إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا: وقفت معكم منذ بداية رئاستي، ستواصل حكومتي الوقوف معكم. نحن نتابع احتجاجاتكم عن كثب، وشجاعتكم مصدر إلهام لنا”.

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وتابع في تغريدة منفصلة: “على الحكومة الإيرانية السماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبه والإبلاغ عن وقائع الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني. لا يمكن أن يكون هناك مذبحه أخرى ضد المتظاهرين السلميين، ولا إغلاق للإنترنت. العالم يراقب”.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في تقرير أن الطلاب احتشدوا في وقفة لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة لكن “مزاجهم تحول نحو الغضب واندلعت المظاهرات”.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن “قوات الأمن ساعدت الطلاب في البداية لكنها قامت بتشتيتهم لاحقا بعد أن بلغوا الشوارع الرئيسية وتسببوا بإغلاق بعضها”.