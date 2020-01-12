كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحذر أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت محطة "إيران إنترناشونال"، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية حذرت مجموعة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الإيرانيين، بأن عليهم الامتناع عن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران إذا كانوا يريدون تسلم جثث أبنائهم.

واعترفت السلطات الإيرانية، أمس السبت، بإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بالخطأ بعد إقلاعها من مطار الخميني في طرهان، معتبرة ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكانت إيران قد أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

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وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تغريدة على "تويتر": "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصاً بريئاً"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم على القضاء".

وقدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "اعتذار" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانيّة بأن الطائرة أُسقِطت خطأ.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.