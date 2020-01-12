كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجري ضد الدكتاتورية".. الآلاف ينضمون إلى التايلانديين المناهضين للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الآلاف من التايلانديين إلى سباق في عاصمة تايلاند بانكوك، اليوم الأحد، فيما بدا أنه أكبر عرض للمعارضة ضد حكومة رئيس الوزراء براوث تشان أوتشا، على الرغم من أنه أظهر أيضًا دعمًا كبيرًا في حدث منافس.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قدرت الشرطة التايلاندية أكثر من 12,745 عداءًا ومؤيدًا تجمعوا قبل شروق الشمس في حديقة في بانكوك، يرتدون ملابس رياضية وأحذية ملونة، للمشاركة في حدث "الجري ضد الدكتاتورية".

وكما ورد، هتف بعضهم بشعارات مثل "براوث، احل!" أو "عاشت الديمقراطية!" أثناء تشغيلها لمسافة 2.6 كيلومتر (1.6 ميل) وسط مجموعة من قوات الأمن. كما قدم الكثيرون تحية من ثلاثة أصابع لمقاومة السلطة.

وقالت وارابورن وارالاك "45 عاما" المقيمة في بانكوك بعد الانتهاء من شوطها: "أريد أن تكون الأمور أفضل. أريد أن يرحل براوث".

ووفقًا لـ "رويترز"، قال أنوسورن أونو، عميد كلية علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة ثاماتس في بانكوك: "هذا هو أكبر تجمع منذ الانقلاب"، مضيفًا، أن الطبيعة غير الضارة للنشاط قد حفزت مشاركة أكبر من المعتاد.

Advertisements

يرأس "براوث"، 65 عامًا، حكومة تايلاند بعد انتخابات مارس 2019 التي وصفتها المعارضة بأنها تم التلاعب بها لصالح حزب الزعيم الموالي للجيش.

شاهد حشد متحمس بينما كان المنظمون يقومون ببيع المرايل التي تحمل أرقامًا مهمة في السياسة التايلاندية، مثل 2475، السنة التقويمية البوذية للثورة التي أنهت الملكية المطلقة في عام 1932.

ومن أجل هتافات عالية، تم تمزيق مريلة تحمل رقم مرجعي رقم 0044، في إشارة إلى المادة 44 من الطغمة الحاكمة السابقة التي أعطت براوث السلطة التنفيذية المطلقة، على مرحلتين.

وقالت متحدثة باسم الحكومة لـ "رويترز"، إن الحدث أقيم تمشيا مع حقوق الناس ولم تنتهك أي قوانين.

وجاءت الجولة بعد مظاهرة حاشدة الشهر الماضي نظمها ثناثورن جوانجرون رانجكيت، الزعيم البالغ من العمر 41 عامًا لحزب المستقبل إلى الأمام التقدمي، والذي برز كأكثر المعارضين صراحةً للحكومة المدنية الجديدة في تايلاند.

واتهم "تاناثورن" يوم الجمعة بانتهاك قانون التجمع العام خلال مظاهرة ديسمبر، ويواجه حزب المستقبل إلى الأمام حل المحكمة الدستورية هذا الشهر.