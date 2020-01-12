كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم بورتوريكو الأمريكي: الأضرار الناجمة عن الزلزال تقدر بـ 110 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم إقليم بورتوريكو الأمريكي، واندا فاسكويز جارسيد، أن الأضرار الناجمة عن سلسلة من الزلازل قبالة ساحل الجزيرة تبلغ نحو 110 ملايين دولار، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، تسببت عدة زلازل على مدار الأسبوع الماضي في تعطيل نظام إمدادات الطاقة والبنية التحتية ودمرت عددًا من المباني السكنية. ووقع زلزال قوته 6.6 درجة يوم الثلاثاء، وبعد ذلك أعلنت سلطات بورتوريكو حالة الطوارئ.

وقع آخر زلزال قوته 5.9 درجة صباح يوم السبت، بينما يواصل علماء الزلازل تسجيل الهزات الارتدادية في المنطقة.

ووفقًا للتقييم الأولي للأضرار، تم تدمير 539 مبنى جزئيا، حسبما ذكرت صحيفة نويفو ديا.

أضافت الصحيفة أن الحكومة أمرت أيضًا بتجميد أسعار المواد الغذائية والمواد اللازمة في حالات الطوارئ.

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تضررت إحدى محطات توليد الطاقة بالجزيرة، كوستا سور، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأسر.

وقد أعلن حاكم إقليم بورتوريكو الأمريكي، واندا فاسكويز حالة الطوارئ بعد سلسلة من الزلازل قتلت شخصًا واحدًا على الأقل وأدت إلى انهيار بالمباني وقطعت الكهرباء عن الجزيرة بأكملها التي يزيد عدد سكانها على 3 ملايين نسمة.

وقال "فاسكويز"، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أنه مع إغلاق محطتين كبيرتين لتوليد الكهرباء، تم قطع المياه الصالحة للشرب لما لا يقل عن 300 ألف عميل، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أنه يجب إعادة الطاقة إلى معظم الجزيرة في غضون 24 إلى 48 ساعة، موضحًا، أن مدارس بورتوريكو ستظل مغلقة وسيظل الموظفون العموميون، بخلاف العاملين في مجال الصحة والشرطة، في منازلهم اليوم الأربعاء أثناء إجراء فحوصات بشأن السلامة الهيكلية للمباني.