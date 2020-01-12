مايكروسوفت تُطلق النسخة المحدثة من متصفح "إيدج"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينوي عملاقة البرمجيات الأميركي "مايكروسوفت"، تبديل متصفح "إيدج" التقليدي، بنسخة محدثة مرتكزة على منصة "كروميموم"، اعتبارا من الأربعاء المُقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت في شرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن متصفح "إيدج" المرتكز على "كروميوم" سيحل محل "إيدج" التقليدي الذي يستخدم منصة "إدج إتش تي إم إل". الخاصة بالشركة لعرض صفحات الإنترنت.

وكشفت موقع أخبار التكنولوجيا "بي سي وورلد"، إنه بحسب نائب رئيس الشركة لمجموعة الأجهزة والحياة العصرية التابعة لـ"مايكروسوفت"، فإن عمليّة إحلال نسخة "إيدج" الجديدة ستبدأ في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأكدت "مايكروسوفت" في وثيقة نُشرت الأسبوع الماضي، أنها ستمنح الإمكانية للمستخدمين من قطاع الأعمال، الاستمرار في استخدام متصفح "إيدج" القديم. ووفقًا للشركة، فإن الحواسيب الشخصية العاملة بنظامي تشغيل "ويندوز 10 هوم" و"ويندوز 10 برو"، ستحصل على تحديث تلقائي لمتصفح "إيدج" الجديد.

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ويُحسب إلى الإصدار المحسن من متصفح "إيدج"، وهو الذي حل محل متصفح ("إنترنت إكسبلورر" الشهير مع إطلاق نظام التشغيل "ويندوز 10" في عام 2015، بأنه قائم على محرك "كروميوم" مفتوح المصدر والتابع لشركة "جوجل"، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: "كروم" من "جوجل"، و"فايرفوكس" من "موزيلا".

وكانت "مايكروسوفت" قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي، عن مزايا النسخة المحدثة من المتصفح، والتي تشمل "وضعإنترنت إكسبلورر"، الذي يسمح للمؤسسات التجارية بتحميل مواقعها الإلكترونية القديمة، خاصةً الداخلية، لتعمل مباشرة ضمن متصفح "إيدج" الجديد، باستخدام المحرك الخاص بمتصفح "إنترنت إكسبلورر".

وإلى جانب ميزة "وضع إنترنت إكسبلورر"، أعلنت "مايكروسوفت" عن عدد من المزايا الموجهة للمستخدمين العاديين، مثل: تخصيص ومزامنة استيراد البيانات، والإضافات من المتصفحات الأخرى، كما تدعم النسخة الجديدة من المتصفح السماح بالإضافات والامتدادات من المتاجر الأخرى، كما تأتي مع ميزة جديدة باسم "المجموعات"، التي تسمح للمستخدمين بجمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، إضافة إلى أنه يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل "وورد"، و"إكسل".