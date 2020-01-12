سواريز مهدد بالغياب عن 10 مباريات لبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، سيخضع لعملية جراحية يوم الأحد القادم، بسبب إصابته في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى.

وسيعقب ذلك بيان من برشلونة عن حالة اللاعب، ومدة غيابه التي لن تقل عن 4 أسابيع، وقد تصل إلى 6 أسابيع.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ففي حالة غياب سواريز لمدة 4 أسابيع فقط، فمن المتوقع لحاقه بلقاء نصف نهائي كأس إسبانيا.

أما إذا غاب 6 أسابيع، فسيكون جاهزًا قبل لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، في سان باولو.

وإليكم المباريات المتوقع أن يغيب عنها سواريز خلال المدتين:

في حالة غيابه 4 أسابيع فقط:

19 كانون الثاني/يناير: برشلونة - غرناطة (الدوري)

22 كانون الثاني/يناير: دور الـ32 (كأس إسبانيا)

26 كانون الثاني/يناير: فالنسيا - برشلونة (الدوري)

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29 كانون الثاني/يناير: دور الـ16 حال التأهل (كأس إسبانيا)

2 شباط/فبراير: برشلونة - ليفانتي (الدوري)

5 شباط/فبراير: دور الـ8 حال التأهل (كأس إسبانيا)

9 شباط/فبراير: ريال بيتيس - برشلونة (الدوري)

مباريات إضافية في حالة الغياب 6 أسابيع:

12 شباط/فبراير: الدور نصف النهائي حال التأهل (كأس إسبانيا)

16 شباط/فبراير: برشلونة - خيتافي (الدوري)

22 شباط/فبراير: برشلونة - إيبار (الدوري).