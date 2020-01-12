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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. 44 قتيلا وجريحا خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة في اليومين الماضيين.
وأكدت مصادر، سقوط ما يقارب 44 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح، خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات التي شنتها المليشيات على مديرية حيس ومناطق أخرى بالحديدة.
وكانت القوات المشتركة قد تصدت خلال اليومين الماضيين لهجمات واسعة شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح، بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
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