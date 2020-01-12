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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوقية في ليبيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار والتهدئة بطرابلس والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار والتهدئة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية، في مدينة طرابلس.
وأشارت، في بيان لها، إلى أن القرار جاء استجابة للمساعي والجهود والنداءات والدعوات الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية والأممية، بما يسهم في استئناف المفاوضات والحوار السياسي فيما بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا.
وأكدت المنظمة أن الهدنة ستسهم في الدفع باتجاه إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، بما يضمن معالجة للجوانب الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية، وفي مقدمتها التوزيع العادل للموارد الاقتصادية والثروات وحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا، وبما يضمن كذلك استعادة الاستقرار وإحلال السلام.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار والتهدئة، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرا أساسيا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات وتأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع
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