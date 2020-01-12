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شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا ترحب بإعلان اتفاق الهدنة والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها بإعلان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بجنوب طرابلس.
ودعت المنظمة الأطراف إلى الالتزام باتفاق إعلان وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وطالبت في بيان الأطراف المعنية بالامتثال فوراً لهذه الهدنة، حيث يشكل وقف إطلاق النار عنصر أساسي لتوفير المساعدات الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات.
وأكدت المنظمة أن الالتزام الجدي بوقف إطلاق النار مقدمة جوهرية لاستكمال المسار الانتقالي لعرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا العمل على تكثيف جهودهم لانتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية.
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