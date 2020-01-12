شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أشخاص جراء عاصفة قوية جنوبي أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قتل سبعة أشخاص على الأقل في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية جراء عاصفة تسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات، حيث تسببت العاصفة التي استمرت يومين في مقتل ثلاثة أشخاص في لويزيانا و ثلاثة آخرين في ألاباما ورجل في تكساس.

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وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا، إن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحي زوجين ودمرت منزلهما.

وأضاف أن العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترا).

وتسببت العاصفة من بعد ظهر يوم السبت في انقطاع بالتيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.