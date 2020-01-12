اخبار العالم

10 قتلى وإلغاء 1000 رحلة جوية بأمريكا بسبب العواصف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى وإلغاء 1000 رحلة جوية بأمريكا بسبب العواصف والان نبدء بالتفاصيل

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في خمس ولايات أمريكية بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيجان.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 قتلى وإلغاء 1000 رحلة جوية بأمريكا بسبب العواصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا