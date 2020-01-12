شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى وإلغاء 1000 رحلة جوية بأمريكا بسبب العواصف والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح السبت.
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