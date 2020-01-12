شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى وإلغاء 1000 رحلة جوية بأمريكا بسبب العواصف والان نبدء بالتفاصيل

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في خمس ولايات أمريكية بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيجان.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح السبت.