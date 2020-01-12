شكرا لقرائتكم خبر عن بكين ترد على تايوان: العالم لن يعترف إلا بـ"صين واحدة" والان نبدء بالتفاصيل

اليوم - وكالات

أكدت بكين اليوم تمسكها بأن تايوان إقليم تابع لها وإن العالم لن يعترف مطلقا إلا "بصين واحدة" وذلك عقب إعادة انتخاب الرئيسة تساي إينج وين وإعلانها إنها لن تخضع لتهديدات الصين.

وهيمنت على الحملة الانتخابية قضيتا تعزيز الصين جهودها لجعل تايوان تقبل حكمها بموجب نموذج (بلد واحد ونظامان) والاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج التي تحكمها الصين.

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وفازت تساي بأغلبية ساحقة بفترة جديدة مدتها أربع سنوات كما حقق أيضا حزبها الديمقراطي التقدمي أغلبية في البرلمان.

ودعت تساي في تصريحات لها يوم السبت عقب فوزها إلى استئناف المحادثات مع الصين ولكنها قالت إنها تأمل بأن تفهم بكين أن تايوان وشعبها لن يخضعا للتخويف.

وقالت وزارة الخارجية الصينية ردا على التصويت إن تايوان شان داخلي صيني.