شكرا لقرائتكم خبر عن بكين ترد على تايوان: العالم لن يعترف إلا بـ"صين واحدة" والان نبدء بالتفاصيل
اليوم - وكالات
أكدت بكين اليوم تمسكها بأن تايوان إقليم تابع لها وإن العالم لن يعترف مطلقا إلا "بصين واحدة" وذلك عقب إعادة انتخاب الرئيسة تساي إينج وين وإعلانها إنها لن تخضع لتهديدات الصين.
وهيمنت على الحملة الانتخابية قضيتا تعزيز الصين جهودها لجعل تايوان تقبل حكمها بموجب نموذج (بلد واحد ونظامان) والاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج التي تحكمها الصين.
وفازت تساي بأغلبية ساحقة بفترة جديدة مدتها أربع سنوات كما حقق أيضا حزبها الديمقراطي التقدمي أغلبية في البرلمان.
ودعت تساي في تصريحات لها يوم السبت عقب فوزها إلى استئناف المحادثات مع الصين ولكنها قالت إنها تأمل بأن تفهم بكين أن تايوان وشعبها لن يخضعا للتخويف.
وقالت وزارة الخارجية الصينية ردا على التصويت إن تايوان شان داخلي صيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين ترد على تايوان: العالم لن يعترف إلا بـ"صين واحدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.