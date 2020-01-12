الداخلية تعلن اعتقال عصابة مكونة من 13 شخصا تتاجر بالاعضاء البشرية في نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال عصابة مكونة من 13 شخصا تتاجر بالاعضاء البشرية في نينوى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وباسناد من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، يتمكن من القاء القبض على عصابة وشبكة من المجرمين الذين يقومون بتجارة وبيع الاعضاء البشرية تتكون من ١٣ متهما".
واضافت انه "تم القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم هويات ومستمسكات مزورة"، مشيرة الى انه "بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا ايضا بانهم يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة".
واكدت ان "اقوالهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وجرى توقيفهم وفق المواد ( ١٧ من قانون التجارة بالاعضاء البشرية و ٢٨٩ ق ع و ٢٦١ ق ع و ٢٤٩ ق ع )، وقد تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".
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