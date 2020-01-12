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عثرت قوات الحشد الشعبي، الاحد، على اكبر مضافة للتفخيخ تحوي مواد متفجرة وعبوات ناسفة واسلحة واعتدة في جزيرة الحضر جنوب غرب الموصل.
وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "ضمن عمليات علي ولي الله الثالثة عثرت قوات الحشد الشعبي بمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات على اكبر المضافات واخطرها لداعش في جزيرة الحضر".
واضافت ان "المضافة كانت تحوي على ٣٠٠٠ صاعق للتفخيخ و اكثر من ١٠٠ عبوة ناسفة و ١٠ رمانات يدوية و ١١ صاروخا نمساويا ثقيلا و ١٣ حزاما ناسفا و ٣٠ صاروخ دروع ومواد شديدة الانفحار و اسلحة واعتدة كثيرة".
وتابعت ان "هذه المضافة تعتبر المقر المركزي لتمويل العمليات الارهابية في جميع القواطع الجنوبية والغربية لنينوى، إذ تم التخلص منها بشكلٍ آمن".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. العثور على أكبر مضافة تفخيخ لداعش في الحضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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