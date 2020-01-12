السودان يتجه لتوسيع تشكيلته الحكومية بضم 3 وزراء دولة جدد

قالت مصادر سودانية مطلعة إن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك رشح 3 أسماء لتولي وزراء دولة لكل من: الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن المكون العسكري في مجلس السيادة، استلم قائمة المرشيحن الجدد لفحصهم أمنياً، تمهيداً لاعتمادهم من قبل المجلس.

وأوضحت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن حمدوك رشح 3 أسماء لتولي وزراء دولة لكل من: الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.

وأكدت أن الأسماء تضم منسق السياسيات بمنظمة كفاية الأمريكية عمر قمر الدين وزير بالدولة بالخارجية، واستيفن أمين وزير دولة بالعمل، وحازم إيهاب للبنية التحتية.



وكان حمدوك يرغب في تعيين 6 وزراء دولة لكنه تراجع عن ذلك، وتم تقليص العدد إلى 3 فقط, لعل أبرزهم قمر الدين.

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وعمر قمر الدين إسماعيل كبير استشاري السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية بواشنطن منذ عام 2007 إلى الآن، كما أنه المنسق الأعلى لوزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول واشنطن 2006، وخريج كلية الاقتصاد والإحصاء بجامعة الخرطوم.

ودرس قمر الدين بجامعة هارفارد أمريكا وحصل على ماجستير الإدارة العامة إلى جانب زمالة معهد كار (Carr) لحقوق الإنسان بالجامعة.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، يوم السبت الماضي 17 أغسطس/آب في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.





وتحدد الوثيقة الدستورية اختصاصات ومهام كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ضمن مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء.

وتشكّل مجلس سيادي في السودان بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى الحكم بعد عزل عمر البشير وقادة الاحتجاجات.

ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 3 أعوام وتمهّد لإجراء انتخابات ديمقراطية.