شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: زيارة أمير قطر لإيران ستبحث تقديم الدعم لنظام روحاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران لم تحقق أهدافها في إقناع الإيرانيين بأن لا سيادة للدوحة على قاعدة العديد التي انطلقت من الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني وهو ما جعل أمير قطر يصل اليوم إلى طهران للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأضاف عبر حسابه على منصة تويتر: زيارة أمير قطر إلى إيران سوف تبحث تقديم الدعم الاقتصادي للنظام الإيراني ليكون باستطاعته تجاوز حالة الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع الإيراني، وتمويل الدوحة لتعويضات ركاب الطائرة الأوكرانية.

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