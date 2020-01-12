شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواقع إيرانية: استمرار المظاهرات المطالبة برحيل خامنئي وتمزيق صور لسليماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_السعودية نيوز أكدت مواقع إيرانية معارضة، أن الاحتجاجات في العاصمة طهران مستمرة، وتدعو إلى استقالة المرشد الأعلى علي خامنئي، رافعة شعار الموت للدكتاتور

وردد محتجون آخرون هتافات تندد بدعم طهران ميليشيات مسلحة في الخارج على حساب لقمة عيش الإيرانيين Advertisements وردد متظاهرون هتافات تشبّه الحرس الثوري بتنظيم الدولة الإسلامية، داعش. موقع إيران إنترناشيونال نشر مقطع فيديو يظهر الواقعة، وهتف المحتجون "الحرس الثوري أيها الدكتاتور.. أنت داعشنا": ومزق محتجون غاضبون صورة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران، وذلك بعد نحو أسبوع على مقتله في ضربة جوية قرب مطار بغداد

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