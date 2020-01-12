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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لواء بالجيش الليبي يكشف هدف وقف إطلاق النار بمنطقة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
طرابلس - الخليج 365
كشف اللواء التاسع مشاة التابع للجيش الليبي في إفادة على صفحته الرسمية أن وقف إطلاق النار بمنطقة الغربية هو للسماح بدخول الهلال الأحمر والفرق الطبية وخروج العالقين في مناطق الاشتباكات.
وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت، السبت، عن قبول وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.
وأوضحت القيادة، في بيان مصور، أن "وقف إطلاق النار سيكون من الساعة 24:01 الموافق 12 يناير 2020، على أن يلتزم الطرف المقابل-مليشيات حكومة فايز السراج- على الالتزام بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، محذرة من أن الرد سيكون قاسيا على أي خرق للهدنة من قبل المليشيات.
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا متمنية من كل الأطراف الالتزام التام بوقف إطلاق النار، وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي.
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