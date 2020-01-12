ليبيا.. مسؤول أمني يؤكد عودة الهدوء لصبراتة والزاوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤول أمني ليبي، عودة الهدوء وحالة الاستقرار والأمن إلى مدينتي صبراته والزاوية وذلك بعد طرد مليشيات فايز السراج.



وذكر العقيد زايد الجهاني، مدير أمن مديرية صبراتة، أن حالة الأمن والهدوء عادت إلى المناطق المحررة بعد أن نجح الجيش الليبي في استعادتها من أيدي مليشيات فايز السراج؛ حيث خيمت عليها أجواء من الهدوء والاستقرار.

وتابع مدير مديرية أمن صبراتة العقيد زايد الجهاني أن أجهزة الأمن تستعد لصد أي محاولات تسلل من قبل المليشيات الهاربة من معارك طرابلس إن حاولت دخول المدينة.

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ووفقا "العين الإخبارية" عن المصدر أن "أجهزة الأمن بالمديرية تنسق مع المديريات المجاورة مثل صرمان".

وأوضح "الجهاني" أن الأجهزة تتابع كل المعلومات الأمنية وتراقب جيداً، مشيراً إلى أن محاولات تسلل الإرهابيين وتحركاتهم المشبوهة قد تحدث حال وقوع خلل أمني أو غياب القانون، لذلك لن نسمح لها بدخول المدينة.

وتابع "الجهاني" أن الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعدادات حتى يمكنها التصدي لأي محاولة من المليشيات للاختباء داخل صبراتة، وأشار إلى أن الوضع الأمني بصبراتة الآن عقب تحريرها أصبح مستتباً ولا توجد أي خروقات من قبل عناصر المليشيات، لكن المديرية تتخذ إجراءات وقائية استثنائية.

وشدد على أن الحكومة الليبية المؤقتة تحرص على إحلال الأمن في جميع المدن والمناطق المحررة، حتى يشعر المواطن بالأمان وينتهي عصر الفوضى والجريمة