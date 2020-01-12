خبير عسكري ليبي: لن تكون هناك هدنة من قبل عصابات السراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

طرابلس - الخليج 365

أفاد خبير عسكري بأن مليشيا حكومة فايز السراج ستخرق اتفاق وقف إطلاق النار غرب طرابلس.



Advertisements

ويقول العقيد المتقاعد صقر أبوزيد الخبير العسكري الليبي في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" إن "القيادة العامة ترمي الكرة في ملعب المجتمع الدولي لوضع فايز السراج في حجمه الطبيعي أمام الأمم المتحدة كونه لا سلطة له على مليشياته".

وتابع "بوزيد" أن "الهدنة مبهمَة ولن تكون هناك هدنة من قبل عصابات السراج غير المنضبطة، وأنها لا تعدو تأكيد أن الجيش الليبي ليس معتديا ولا مقوض أمن، وأن المعتدي الحقيقي هو من سيخرق الهدنة وسينقلب على الاتفاق