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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري ليبي: لن تكون هناك هدنة من قبل عصابات السراج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
طرابلس - الخليج 365
أفاد خبير عسكري بأن مليشيا حكومة فايز السراج ستخرق اتفاق وقف إطلاق النار غرب طرابلس.
ويقول العقيد المتقاعد صقر أبوزيد الخبير العسكري الليبي في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" إن "القيادة العامة ترمي الكرة في ملعب المجتمع الدولي لوضع فايز السراج في حجمه الطبيعي أمام الأمم المتحدة كونه لا سلطة له على مليشياته".
وتابع "بوزيد" أن "الهدنة مبهمَة ولن تكون هناك هدنة من قبل عصابات السراج غير المنضبطة، وأنها لا تعدو تأكيد أن الجيش الليبي ليس معتديا ولا مقوض أمن، وأن المعتدي الحقيقي هو من سيخرق الهدنة وسينقلب على الاتفاق
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