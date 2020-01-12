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ترامب يغرد بالفارسية ويعبر عن دعمه للمتظاهرين في إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

ترامب يغرد بالفارسية ويعبر عن دعمه للمتظاهرين في إيران

متابعات_الخليج 365

عبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن تأييده ودعمه للمتظاهرين في إيران بعد ساعات من بدء الاحتجاجات.

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وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر "إلى الشعب الإيراني الأبي الذي لطالما عانى ولفترة طويلة أقول إنني أدعمكم ولطالما كنت دوما كذلك منذ بدء فترتي الرئاسية، وسوف تواصل إدارتي دعمكم فنحن نتابع احتجاجاتكم مليا ونشعر بالإلهام من شجاعتكم".

 

يشار إلى أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عملية أمريكية ورد إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية في العراق، أجج مخاوف من اندلاع صراع تكون له تبعات واسعة المدى

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