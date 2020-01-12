إرنا: خارجية ايران تنتظر تقريرا من الأمن لمعرفة تفاصيل احتجاز سفير بريطانيا

أفادت وكالة إرنا الإيرانية ان "وزارة الخارجية ال​ايران​ية تنتظر تقريرا مفصلاً من الأمن لمعرفة ​تفاصيل​ احتجاز سفير بريطانيا لدى ايران روب ماكريري. هذا وكانت قد افادت وسائل إعلام إيرانية عن "إعتقال ​القوى الأمنية​ ماكريري، يوم امس خلال تصويره تجمعاً أمام جامعة أمير كبير في ​طهران​"، مشيرة إلى "إطلاق سراحه لاحقاً، الامر الذي اعتبرته ​وزارة الخارجية البريطانية​ خرق للقانون الدولي".

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