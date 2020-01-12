وصول رئيس الوزراء الياباني إلى الرياض في أولى محطات الجولة الخليجية

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى العاصمة السعودية الرياض، في أولى محطات الجولة الخليجية، التي ستستمر 5 أيام بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد في العراق.
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