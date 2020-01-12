وصول رئيس الوزراء الياباني إلى الرياض في أولى محطات الجولة الخليجية

وصل رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ إلى العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، في أولى محطات الجولة الخليجية، التي ستستمر 5 أيام بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، على خلفية اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد في ​العراق​.