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وصول رئيس الوزراء الياباني إلى الرياض في أولى محطات الجولة الخليجية

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وصل رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ إلى العاصمة ​​ ​الرياض​، في أولى محطات الجولة الخليجية، التي ستستمر 5 أيام بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، على خلفية اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد في ​العراق​.

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