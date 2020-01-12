سيصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بعد قليل الى العاصمة الايرانية طهران، حيث سيلتقي نظيره الايراني حسن روحاني لبحث بعض الملفات، لا سيما التطورات الاخيرة في المنطقة.
وتأتي هذه الزيارة بعد ارتفاع منسوب التوتر بين اميركا وايران، واطلاق الاخيرة عدد من الصواريخ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد الاميركية المتمركزة في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر امير قطر يزور ايران ويلتقي نظيره الايراني لبحث اخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.