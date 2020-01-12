امير قطر يزور ايران ويلتقي نظيره الايراني لبحث اخر التطورات

سيصل ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني بعد قليل الى العاصمة الايرانية ​طهران​، حيث سيلتقي نظيره الايراني ​حسن روحاني​ لبحث بعض الملفات، لا سيما التطورات الاخيرة في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ارتفاع منسوب التوتر بين ​اميركا​ وايران، واطلاق الاخيرة عدد من ​الصواريخ​ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد الاميركية المتمركزة في العراق.