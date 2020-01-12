الصانداي تلغراف: اسقاط الطائرة الاوكرانية يشعل التظاهرات في ايران

لفتت صحيفة "الصانداي تلغراف" في ​تقرير​ نشرته لمراسلها في ​الشرق الاوسط​ رالف سانشر واحمد فهدت عن الملف الايراني بعنوان "المتظاهرون ال​إيران​يون يندفعون إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم من إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وأشار التقرير الى ان "إيران وصلت أخيرا إلى نقطة الغليان بعد 4 أيام من إسقاط ​صاروخ​ إيراني، الطائرة المدنية الأوكرانية، فوق إحدى ضواحي العاصمة ​طهران​، حيث ظل الغضب يتراكم، بينما كانت الأدلة توضح أن النظام يتحمل مسؤولية مأساة إسقاط الطائرة".

وشدد التقرير على أن "​المتظاهرين​ تدفقوا على الشوارع بعد ساعات من إعلان إيران مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، حيث ندد المتظاهرون من ​الطلاب​ ب​الحرس الثوري​، وهو النخبة العسكرية النافذة في البلاد، والتي تتبع المرشد الأعلى للثورة، ​علي خامنئي​، مباشرة"، مضيفة: "الطلاب الإيرانيين رددوا هتافات مناهضة للحرس الثوري، مثل "عار عليكم" و"أنهوا حكمكم للبلاد" مضيفا أن "هناك شواهد عدة على أن الدائرة المحيطة بالرئيس ​حسن روحاني​، توجه اللوم للدوائر المتشددة، المناهضة لها في الحرس الثوري" مستشهدا بتصريح لحسام الدين أشنى، مستشار روحاني، قال فيه إن الحرس الثوري "خدع المجتمع الإيراني" بعدما نفى تورطه في كارثة الطائرة".

وأوضح التقرير أن "هذه المظاهرات تمثل تغيرا عكسيا حادا، وسريعا، في توجهات المجتمع نحو الحرس الثوري، بعدما خرج نحو مليون شخص قبل أيام، للمشاركة في مراسم تشييع ​قاسم سليماني​ القائد السابق ل​فيلق القدس​، كما احتفل الكثيرون بالهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في ​العراق​".