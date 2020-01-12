حكومة مادورو تندد بـ"القمع المفرط" للتظاهرات في فرنسا









اسماء السيد - كراكاس: ندّدت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت بما قالت إنّه "قمع مفرط" تُمارسه الحكومة الفرنسيّة خلال التظاهرات، وبخاصّة خلال تحرّكات "السترات الصفر"، معبّرةً عن "تضامنها مع النضال العادل للعمّال الفرنسيّين".

وكتب وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أريزا على تويتر "بعد 15 شهرًا من الاحتجاجات، لم تستطع الحكومة الفرنسيّة الاستجابة لمطالب شعبها"، مضيفًا أنّ ردّها تُرجم "قمعًا مفرطًا وشديدًا".

وأكّد أنّ "فنزويلا متضامنة مع النضال العادل للعمال الفرنسيين وتدعو إلى الحوار الاجتماعي".

ويحظى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بدعم أكثر من 50 دولة بينها فرنسا. غير أنّ السلطات الفعلية تبقى بيَد مادورو الذي يحظى داخلياً بدعم الجيش وخارجياً بدعم دول عدة في مقدّمها روسيا والصين وذلك على الرّغم من الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه بلاده.

