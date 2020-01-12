العثور على مغربي مدان بالإرهاب جثة هامدة في زنزانته بالبرتغال

بعد أن كان راسل رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي، أنطونيو كوستا، والنيابة العامة والجهات المختصة، للتدخل من أجل إنصافه مما كان سماها اتهامات باطلة، كشفت معطيات جديدة أن المواطن المغربي عبد السلام التازي المحكوم بـ12 سنة سجنا نافذا في شهر يوليوز الماضي بالبرتغال بتهم مرتبطة بالإرهاب عُثر عليه جثة هامدة يوم أول أمس الخميس في الزنزانة التي يقبع فيها بسجن “مونسانتو” بالعاصمة لشبونة، أي بعد يوم واحد من تلقيه خبر تأجيل إعلان قرار استئناف الحكم الصادر في حقه. علما أن عبد السلام التازي كان ينفي قيد حياته التهم الموجهة إليها، حيث كان يتهم مغاربة بالانتقام منه عبر الزج به في هذه القضية. وكان يقول أيضا إنه انتقل من المغرب إلى غينيا بيساو ومنها إلى البرتغال، لأنه ملاحق سياسيا، على حد قوله.

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