إدارة الطيران الأميركية تعتزم تغريم "بوينغ"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الجمعة الماضي، اعتزامها فرض غرامة على شركة تصنيع الطائرات "بوينغ"، نتيجة عدم تفحص الشركة الكافي بأجزاء بها عيوب في طائرات "737 ماكس" سيئة السمعة.

وقالت الإدارة في بيان إنها ستغرم الشركة بما مقداره 5.4 مليون دولار، لأن الشركة "تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع في الشركة.. وتعمدت بوينغ تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الاتحادية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب إخفاقها في اجتياز اختبار القوة".

واقترحت إدارة الطيران الاتحادية غرامة مدنية قيمتها 3.9 مليون دولار على "بيونغ" بسبب نفس المشكلة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لطائرات من طراز "133 737 إن جي" وهي الجيل السابق لطائرات "737 ماكس".

وتم منع طيران طائرات "737 ماكس" منذ آذار/ مارس الماضي، بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز مما أدى إلى مقتل 346 شخصا. ووجه نواب وإدارة الطيران الاتحادية انتقادات لسجل "بوينغ" فيما يتعلق بالأمان بشأن عدد من المسائل.وكشفت إدارة الطيران الاتحادية النقاب في حزيران/ يونيو عن أن نحو 300 طائرة من طرازي "إن جي و737 ماكس" قد يكون بهما أجزاء تحوى عيوب تصنيع وقالت إنها ستلزم بتغيير هذه الأجزاء بشكل سريع.

تجدر الإشارة إلى أن الغرامة التي تعتزم الإدارة فرضها، لا تصل حتى إلى سعر أبخس طائرات الشركة.