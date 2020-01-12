أم الفحم: تعطيل الدراسة في مدرسة ابن خلدون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن خلدون الابتدائية في مدينة أم الفحم تمديد العطلة الشتوية لطلاب المدرسة ليوم إضافي وهو اليوم الأحد، على أن يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة يوم غد الإثنين.

وصرحت اللجنة أنه "بعد إعلاننا للإضراب بسبب وجود مخاطر على الطلاب في مدخل المدرسة والشارع المحاذي لها، تواصلت معنا البلدية، وتعهدت بتوفير حل مؤقت سيعملوا على تنفيذه اليوم، وبالتالي سوف تباشر شركة المياه عملها وتجهيز رصيف آمن للطلاب، مما يعيق التعليم".

وأكدت أنه "سوف يتم العمل على الحل الجذري يوم الخميس القادم بناء على تعهد البلدية".