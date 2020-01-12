ميغان تتعاقد مع "ديزني" بعد التخلي عن مهامها الملكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت زوجة الأمير البريطاني هاري، ميجان ماركل، مؤخرا، اتفاقا مع شركة إنتاج الأفلام العملاقة "ديزني"، يقضي بتسجيلها تعليق صوتي مقابل تبرع الشركة لجعية خيرية.

وجاء ذلك في تقرير صحافي أعدت صحيفة "تايمز" البريطانية، أمس السبت، وبعد ثلاثة أيام من إعلان الزوجين، التخلي عن مهامهما الملكية.

وأعلن الزوجان أن هذه الخطوة ستساعدهما على قضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميجان لكنها قالت إن "ديزني" ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية. ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميجان التي تحمل رسميا لقب دوقة ساسكس.