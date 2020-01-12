حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تسود خلال ساعات صباح اليوم الأحد، أجواء باردة جدا في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

ومع ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة بحيث يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد. وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لسقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق بشكل متفرق. وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل كبير. الرياح تبقى جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

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بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس جاف وبارد، ويكون الطقس مستقرا تماما في كافة المناطق. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحيانا لتزيد الإحساس بالبرودة في ساعات الصباح والليل.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر وجاف في كافة المناطق مع استمرار الرياح الشرقية، وتكون الأجواء باردة قليلا في الجبال وتميل للاعتدال نهارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شرقية.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصا للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شبه ساكنة.