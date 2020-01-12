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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل ليبي: مليشيا السراج لن تلتزم بالهدنة في حين القوات المسلحة ستحافظ على مواقعها والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
قال محلل عسكري ليبي، إن المليشيات التابعة للسراج لن تلتزم بالهدنة في حين أن القوات المسلحة ستظل محافظة على موقعها.
وأشار محمد الترهوني المحلل العسكري الليبي، إلى أن "القوات المسلحة سبق ووافقت على عدة هدنات في القتال مع المليشيات مثلما حدث في عيد الأضحى الماضي".
وأوضح في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" أن "هذه الهدنة لا تشمل انسحاب القوات المسلحة من أماكنها، وأن القيادة العامة تتخذ هذه الخطوة بعد دراسة مآلات الهدنة والظروف المتاحة للمعركة وتخطط لها جيدا".
وأشار إلى أن "المليشيات على خلاف ذلك، ولذلك ستحاول التعديل من مواقعها فتخترق قرار الهدنة ما سيدفع الجيش الليبي للتعامل معها بكل قوة".
ورجح أن "المليشيات لن تلتزم بالهدنة في حين أن القوات المسلحة ستظل محافظة على موقعها لعملها وفق الأوامر العسكرية، في حين أن السراج، وصفته القائد الأعلى للمليشيات، لن يستطيع أن يفرض الهدنة على مليشياته التي سبق وهاجمته عدة مرات في مقر عمله أو مقر إقامته".
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