محلل عسكري ليبي: السراج سيعجز عن إجبار المليشيات على الالتزام بالهدنة

الأحد 12 يناير 2020

أكد محلل عسكري ليبي أن السراج سيعجز عن إجبار المليشيات على الالتزام بالهدنة.



واعتبر المحلل العسكري الليبي محمد الراجحي أن "القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة في مهمتها بتحرير الوطن كله وليس طرابلس فحسب، وأن البيان هو مناورة لزيادة الدعم السياسي للمعركة العسكرية".

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وأوضح في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" أن "الجيش الليبي في أوضاع عسكرية متقدمة تسمح له بالمناورة السياسية وفقا للخطط الموضوعة بعكس المليشيات المنهارة التي تعجز عن الاستفادة من الهدنة بسبب محاصرتها من جميع الجهات وإغلاق جماع منافذ الهرب".

وأشار إلى أن "عدم تحديد مدة الهدنة أو ارتباطها بمبادرات دولية أو لا لإدراك الجيش الليبي أنها لن تستمر من قبل المليشيات، التي تفتقد إلى احترام التراتبية العسكرية وأوامر القيادات".

ونوه بأن "فايز السراج سيعجز عن إجبار المليشيات على الالتزام بهذه الهدنة وأنها ستخرقها قريبا"، وأن "الجيش الليبي سينهي الهدنة مع أي طلقة تخرج من قبل المليشيات، بعد رفع كل دول العالم الغطاء عن هذه المليشيات".