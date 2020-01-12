الجيش الليبي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات الوفاق

الأحد 12 يناير 2020

أكد الجيش الوطني الليبي أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار بطرابلس.



وأعلن الجيش الليبي الالتزام بهدنة وقف إطلاق رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

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ويوم أمس قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك "تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير".

وجاء إعلان وقف إطلاق النار مشروطا بأن "يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وهدد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، في البيان بأن الرد "سوف يكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة"