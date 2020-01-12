"الخليج": الإمارات على ثقة بأن السلطان هيثم "خير خلف لخير سلف"

الأحد 12 يناير 2020

قالت صحيفة خليجية، إذ تودع سلطنة عُمان الشقيقة السلطان قابوس بن سعيد، وتختار هيثم بن طارق آل سعيد خلفاً له؛ إنما تؤكد رسوخ النظام السياسي الذي كرّسه السلطان قابوس، وأرسى دعائمه على مدى خمسين عاماً، وجعل من انتقال السلطة أمراً سلساً وسهلاً؛ بعدما استطاع الانتقال بالسلطنة إلى مرحلة من التطور والحداثة، وتحقيق إنجازات مشهودة على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، وأسس لتجربة ديمقراطية متميزة، تقوم على الانتخابات والاختيار الحر لممثلي الشعب.



ولفتت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد إلى أن المغفور له السلطان قابوس بن سعيد لعب دوراً مهماً في ترسيخ دعائم مجلس التعاون الخليجي، وفي المحافظة على المجلس بيتاً موحداً للأسرة الخليجية، وحمايته من المخاطر التي عصفت بالمنطقة على مدى العقود المنصرمة ويحسب له أنه انتهج سياسة محايدة في الإقليم، ترتكز على مبدأ التعايش السلمي، وعدم الانخراط في المحاور، والمساهمة في تخفيف حدة التوترات، والالتزام بسياسة متوازنة؛ مكنت السلطنة من القيام بأدوار مهمة في تخفيف التوترات والأزمات الإقليمية أي أنه كان يسير على خط متوازن؛ جعل منه طرفاً مقبولاً لدى مختلف الأطراف، وهذا ما أكسب سلطنة عُمان سمعة طيبة لدى مختلف الدول.

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وذكرت أن السلطنة ارتبطت بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات، وضع ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له السلطان قابوس رحمه الله؛ بحيث كانت علاقات البلدين والشعبين نموذجاً لعلاقات الأشقاء الذين يجمعهم التاريخ والجغرافيا والدم وصلة القربى والدين واللغة؛ وهي علاقات ممتدة ومتواصلة كانت تتعمق على مر الزمن، وتمتاز بأنها ثابتة راسخة رسوخ الجبال.

وأضافت أن الإمارات التي تلقت نبأ وفاة السلطان قابوس بحسرة وألم، على ثقة بأن المسيرة في سلطنة عُمان الشقيقة لن تتوقف؛ بل ستتواصل بعزم وثقة؛ من خلال خليفته السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الذي أكد في كلمته بعد توليه مقاليد الحكم، أن عُمان ستسير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية، القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب، وحسن الجوار، وعلى العلاقات الأخوية مع دول مجلس التعاون.

وأكدت "الخليج" في ختام افتتاحيتها أن الإمارات على ثقة بأن السلطان هيثم "خير خلف لخير سلف" كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأنها ستمضي في "تعزيز علاقاتها الأخوية الراسخة بمزيد من التلاحم والتكامل لخير بلدينا وشعبينا"، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مضيفة للسلطان قابوس الرحمة والمغفرة، ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة كل الخير ودوام التقدم