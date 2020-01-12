مصدر استخباراتي يكشف: 40 تركيا وصلوا مصراتة الليبية على "طيران الأجنحة"

الأحد 12 يناير 2020

أكد مصدر استخباراتي ليبي إن نحو 40 تركيا وصلوا فجر الجمعة على متن رحلة مدنية قادمة من إسطنبول إلى مطار مصراتة الليبي.



وبين المصدر الاستخباراتي " أن 40 تركيا وصلوا لمطار مدينة مصراتة الساعة الثالثة فجر الجمعة.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الرحلة تابعة لطيران الأجنحة الذي يمتلكه الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة السابق فرع تنظيم القاعدة، قادمة من إسطنبول.

Advertisements

ولفت إلى أن الرحلة كانت مجدولة وغادرت في موعدها المقرر، إلا أنه كانت هناك مخالفة في الحمولة التي يفترض أن تكون 12 راكبا ليبيا، لكن تم إيصال نحو 40 تركيا لم يكونوا على قائمة الرحلة، ولم تتم مشاهدتهم في صالة انتظار المطار لينضموا للرحلة قبل إقلاعها بدقائق.

ورجح المصدر، وفقا "العين الإخبارية" أن يكون هؤالاء الأتراك عسكريون تم تجهيزهم وإرسالهم في رحلة مدنية إلى ليبيا للقتال في صفوف المليشيات الإرهابية ضد الجيش الليبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إرسال 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة فايز السراج غير الشرعية، لكنهم لن يشاركوا في المعارك، وأنقرة ستتولى مهمة التنسيق، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وصادق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على مذكرة تسمح بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، وتدعم أنقرة حكومة السراج، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، رغم قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011