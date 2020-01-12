الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا بالكونغو لبحث أزمة ليبيا 25 يناير

الأحد 12 يناير 2020

تعقد اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا اجتماعا في 25 يناير/كانون الثاني الجاري في الكونغو برازفيل، لبحث الأوضاع المتأزمة في هذا البلد، وسبل "إنهاء الاقتتال والتدخلات الأجنبية".



وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس عبدالمجيد تبون استقبل، السبت، وزير خارجية الكونغو برازفيل جون كلود جاكوسو، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس دنيس ساسو نجيسو، بصفته رئيسا للجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الرسالة تضمنت "دعوة لرئيس الجزائر لحضور الاجتماع الذي تعتزم اللجنة عقده يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري".

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وبحث الطرفان "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وجرى الاتفاق على تفعيل آليات التشاور والتنسيق لتعميقها وتوسيع مجالاتها لصالح الشعبين الصديقين".

وكان الرئيس الكونغولي دعا، الإثنين، إلى عدم تهميش أفريقيا في حل الأزمة الليبية، معتبرا أن كل تسوية ستكون "غير فعالة" و"نتائجها عكسية" إذا لم تؤخذ القارة في الاعتبار.

ومنذ قرار تركيا نشر قوات في ليبيا، كثفت الدبلوماسية الجزائرية المبادرات السياسية لتهدئة الأزمة في ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو ألف كيلومتر.

وتؤكد الجزائر حرصها على البقاء "على مسافة واحدة" من الجميع في ليبيا، وأنها ترفض "كل تدخل أجنبي" وتناشد "جميع المكونات والأحزاب الليبية العودة سريعا إلى عملية الحوار الوطني الشامل".