شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل 2 وإصابة العشرات وسط المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل
أفاد متظاهرون اليوم الأحد عن مقتل متظاهرين اثنين وأصيب نحو 10 آخرين عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الليلة الماضية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء جنوبي بغداد.
وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ): "أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط مدينة كربلاء".
وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة يوم.
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