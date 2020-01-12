شكرا لقرائتكم خبر عن «هاري» يلتقي الملكة إليزابيث لاستكمال تقليص المهام الملكية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الأمير هاري سيلتقي بجدته إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وكبار أفراد العائلة المالكة يوم غد الاثنين لمناقشة خططه "للتخلي" عن الواجبات الملكية. وأعلن الأمير هاري 35 عاما وزوجته ميجان 38 عاما، دوقة ساسكس، يوم الأربعاء الماضي خططهما للاضطلاع بـ"دور تقدمي جديد" وبناء استقلال مادي لهما وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية. وقالت الاذاعة إن الملكة ستجري محادثات مع حفيدها في قصرها في ساندرينجهام شرقي انجلترا بشأن الأدوار المستقبلية لهاري وميجان. ونقلت عن مسؤولين بالقصر قولهم إنه من المتوقع أن ينضم والد هاري، الأمير تشارلز، وكذلك شقيقه الأكبر، الأمير ويليام، إلى محادثات يوم الاثنين، ويمكن أن تشارك ميجان في المحادثة عبر الهاتف، وفقا لبي بي سي.

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