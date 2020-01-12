رئيس وزراء اليابان يعلن اعتزامه عدم الترشح لولاية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان، أنه "لا يفكر" في البقاء كزعيم للحزب الحاكم بعد نهاية ولايته الحالية في سبتمبر/أيلول 2021.
وطالب البعض في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم آبي بالاستمرار لفترة ولاية رابعة على التوالي كرئيس للحزب، وبالتالي في رئاسة الوزراء، بسبب سجله الحافل بـ6 انتصارات متتالية في الانتخابات، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وأوضح آبي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية، والتي سجلها قبل توجهه إلى الشرق الأوسط: "في الواقع أنا لا أفكر في ذلك.. هذا الأمر لا يدور في ذهني".
وأضاف: "لا أفكر أيضًا في الدعوة إلى إجراء انتخابات في الوقت الحالي، ولن أتردد في القيام بذلك عندما يحين الوقت المناسب".
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