صحيفة: الراحل الكبير السلطان قابوس بن سعيد نذر حياته لوطنه وأمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

أبو ظبي مسقط - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن العلاقات الأخوية التي تجمع الدولتين الشقيقتين الإمارات وسلطنة عُمان، نموذج مشرف لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، خاصة أنها تقوم على التطابق في المواقف وترسيخ التعاون التاريخي بين البلدين، وما تتصف به السياسات من حكمة وتعقل ورؤية بعيدة والعمل على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول بما يدفع لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" إلى أن المغفور له السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية بعد عمر مديد قضاه في خدمة وطنه وقضايا أمته أسس نهضة عُمان الحديثة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال نعي الفقيد الراحل بالقول: "إننا ننعي اليوم أحد أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعاً عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد".

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ولفتت إلى أن عُمان بايعت السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد، ونثق بأنه سيواصل المسيرة على ذات النهج الذي تسير عليه سلطنة عُمان من عملية تنموية شاملة وتعزيز البنيان في المجالات كافة ودعم قضايا الأمة التي كانت السلطنة لعقود طويلة مثالاً للدولة الحريصة على قضاياها بانتهاج سياسة شفافة وثابتة وواضحة تعمل من خلالها على نزع التوتر ووضع حد للأزمات.

وأكدت أن علاقاتنا مع عُمان ضاربة في عمق التاريخ، وتقوم على نسيج اجتماعي قوي بين البلدين وعلاقات تتسم بالمحبة والمودة والتعاون والانفتاح بين البلدين الشقيقين، وهو ما كان له أفضل الأثر في أن تكون العلاقات الراسخة على ما هي اليوم عليه من تقدم ونموذج مشرف، وخلال ذلك كانت الإمارات دائماً مع الأشقاء حريصة على إعطاء كل الدعم لترسيخ أواصر الروابط الأخوية وجميع المجالات ذات الصلة كالتنموية والاقتصادية، انطلاقاً مما يجمع البلدين من علاقات متميزة.

وذكرت أن الراحل الكبير السلطان قابوس بن سعيد نذر حياته لوطنه وأمته، وأبقى برحيله إرثاً كبيراً في التنمية والحكمة التي سيكون لها أفضل الأثر في مواصلة البناء عليها بغية مواصلة المسيرة الحضارية الشاملة التي ينعم بها الأشقاء، والإبقاء على العلاقات الراسخة مع الإمارات ودول الأمة وما تقوم عليه من ركائز صلبة وثابتة وقوية تعزز التوجه المشترك نحو المستقبل بما يحمل الخير للجميع.

وقالت في الختام رحم الله الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، وكل التعازي للأشقاء في عُمان في مصابهم الجلل، آملين لهم مواصلة مسيرة التقدم والازدهار والنماء