صحيفة إماراتية: لم تودع سلطنة عُمان وحدها قائد نهضتها بل العالم بأكمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

أبو ظبي مسقط - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية لم تودع سلطنة عُمان وحدها، أمس، قائد نهضتها، بل العالم بأكمله عربياً ودولياً لافتقاده رمز السلام والحكمة، السلطان قابوس بن سعيد.. مضيفة الحزن والحداد في بلاد الجار الشقيق، كما هو في ديارنا التي لا تتشارك معها حدود الجغرافيا فحسب، وإنما كل ما هو في مصلحة خير البلدين والشعبين.



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " ، قال في نعي قابوس: "زعيم من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية، أعطى الكثير لشعبه وأمته بصدق وإخلاص وتجرد"..

Advertisements

مؤكداً ثقته الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة على إكمال المسيرة.. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" : "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة".. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة : "رحل عنا أخ عزيز ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما النهوض بشعبيهما".

وتابعت رحل قابوس، لكن إرث الدولة العصرية النموذجية المحبة لشعبها، المستمرة في البناء والنهضة باقٍ، نهج الثوابت في التعايش السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وحل الخلافات سلمياً باقٍ، بتأكيد حامل الراية، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور.. مؤكدة أن السيرة العطرة لا تموت، وإنما تبقى نبراساً للأجيال، تضيء طريقهم إلى الأمام، وتذكرهم بتراث عظيم يخلده التاريخ.

واختتمت افتتاحيتها بقولها :" رحم الله قابوس وزايد وأموات المسلمين جميعاً، وأدخلهم فسيح جناته