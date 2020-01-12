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حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .

 

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج

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