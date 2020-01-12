مريم رجوي تحمل خامنئي وروحاني مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن مرشد نظام طهران علي خامنئي، وحسن روحاني يتحملان إلى جانب قادة الحرس الثوري الإيراني، مسؤولية إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية.



وأوضحت رجوي، في بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنه "بعد تأخير دام 72 ساعة، والتباطؤ واختلاق مشاهد وأكاذيب، اضطر روحاني رئيس جمهورية النظام وهيئة قيادة القوات المسلحة للنظام، للاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخهم".

واعتبرت زعيمة المعارضة الإيرانية أن هذا الاعتراف "متأخر"، وجاء "بعد الاحتجاجات وعمليات الكشف الواسعة للإيرانيين عبر نشر الصور والفيديوهات التي تؤكد عملية إسقاط الطائرة"، في الوقت الذي زعم فيه المتحدث باسم روحاني أنها سقطت بـ"خلل فني".

وجدّدت رجوي "تعازيها لذوي الضحايا وعموم الشعب الإيراني"، وأكدت أن "هذه واحدة من الجرائم الكبيرة التي ارتكبها هذا النظام والتي لا يسامحها الشعب الإيراني ولن ينساها".

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ولفتت إلى أن "نظام طهران ينوي عدم محاسبة المسؤولين الرئيسيين عن هذه الكارثة"، وأضافت أن المسؤولين الرئيسيين هم: خامنئي وروحاني وقادة قوات الحرس الثوري، مطالبة بمحاكمتهم ومعاقبتهم على هذه الجريمة الكبيرة.

وتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق السبت، أن تعترف إيران بالمسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وتقديم من يقفون وراء الحادث إلى العدالة.

وقال زيلينسكي إن كييف تنتظر اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويضات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، السبت، أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ"، حسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وذلك في اعتراف بعد أيام من نفي طهران أن تكون الطائرة أصيبت بصاروخ.

وأضاف التلفزيون الإيراني، حسب مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس وسيتم محاسبة المسؤولين.‎

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة الركاب المدنية العملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحيته 176 شخصا.