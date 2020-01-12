رئيس الوزراء الكندي: إسقاط طائرة مدنية أمر فظيع محملا إيران المسؤولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، إن إسقاط طائرة مدنية أمر فظيع، محملا إيران المسؤولية كاملة عن حادث طائرة الركاب الأوكرانية.



ودعا تردود، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط حتى لا تتكرر مأساة الطائرة الأوكرانية.

وطالب بضرورة إجراء تحقيق شامل لإنفاذ العدالة ومن أجل أسر ضحايا الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسئلة حول الحادث التي تنتظر إجابات.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن محققين سيصلون إلى إيران خلال الساعات المقبلة للمشاركة في التحقيقات.

وفي وقت سابق السبت، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحاسبة المسؤولين والمتورطين في حادث إسقاط الطائرة جراء صاروخ أرض جو.

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وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، أن طاقم الطائرة التزم بمعايير وقواعد الطيران العالمية، مشير إلى أن روحاني اعتذر باسم بلاده عن إسقاطها.

وأكد زيلينسكي، ضرورة التعاون القانوني والتقني بين كييف وطهران خلال التحقيقات الجارية.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ"، حسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وذلك في اعتراف بعد أيام من نفي طهران أن تكون الطائرة أصيبت بصاروخ.

وأضاف أن الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس وسيتم محاسبة المسؤولين.‎

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة الركاب المدنية العملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحية الحادث 176 شخصا.