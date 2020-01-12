الجيش الليبي يعلن خرق المليشيات للهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، إن مليشيات حكومة فايز السراج قامت باختراق قرار وقف إطلاق النار بعد أقل من ساعة من دخوله حيز التنفيذ.



وأضاف الغزوي، في تصريحات صحفية، أن "المليشيات خرقت الهدنة في أكثر من محور أهمها عين زارة والزطارنة جنوب طرابلس بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية".

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وأضاف أن "الجيش الليبي لا يزال ملتزما بالبلاغ (البيان) الصادر قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الأحد، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير 2020".

وحذر المسماري من خرق الهدنة قائلا: "على الطرف المقابل أن يلتزم بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت وإلا سيكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".