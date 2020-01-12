«لا أمان للإرهابيين».. الجيش الليبي: مليشيات «حكومة الوفاق» تخرق الهدنة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي أن قوات من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق قد اخترقت الهدنة، وذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه القايدة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن مساء أمس السبت عن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتباراً من منتصف ليل السبت - الأحد.
وفي بيان لها، قالت عمليات المنطقة العسكرية الغربية إن المليشيات اخترقت الهدنة في أكثر من محور من محاور العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.
وأشار اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى أن قوات الوفاق والمليشيات التابعة لها قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية.
وأكد الغزوي عى التزام قوات الجيش بالهدنة، مشيراً إلى أنها تنتظر أي تعليمات جديدة بالخصوص.
وكان المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، أحمد المسماري، قد أعلن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، اعتباراً من الساعة 00:01 من يوم 12 يناير.
وتعهد المسماري بأن الرد سيكون قاسياً على أي خرق لهذه الهدنة.
يأتي إعلان الهدنة بعد اتفاق تم منذ أيام بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على دعوة كل أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتباراً من ليل الأحد.
وأعلن بوتين، أمس السبت، أنه من المخطط عقد مشاورات إضافية مع طرفي الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
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