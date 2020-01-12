ترامب يغرّد بالفارسية.. ويوجه رسالة إلى الشعب الإيراني

كتب الرئيس المريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر دعم فيها الاحتجاجات التي تشهدها إيران، بعدما أعلنت السلطات في البلاد مسئوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال ترامب، في تغريدته الت كتبها بالللغة الفارسية: "نتابع التظاهرات في إيران عن كثب"، مضيفاً أنه لن يُسمح لإيران بارتكاب مجزرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني.

وكتب ترمب قائلاً: "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: "أنا بجانبكم منذ بداية رئاستي، وستظل إدارتي إلى جانبكم".

وأضاف "نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا".

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كما حذّر ترامب النظام الإيراني قائلاً: "لا يُمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب"، مطالباً إيران بالسماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الاحتجاجات المستمرة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، انطلقت مساء أمس السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، حيث ذكرت وكالة "فارس" أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وطالب المتظاهرون المرشد الإيراني بالرحيل وهتفوا "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، بحسب ما نقلت مواقع إيرانية.

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.