الانباء: حزب الله أكد منذ بداية الأزمة حرصه على تشكيل حكومة تحمل خط المقاومة

أشارت مصادر ​حزب الله​ لـ"صحيفة ​الانباء​" الكويتية الى ان "الحزب أكد منذ بداية ​الأزمة​ حرصه على التفاهم وعلى تشكيل حكومة تحمل خط ​المقاومة​، وتكون قادرة على انتشال الوضع بأفضل ما يمكن"، مشددة على ان "لا دخل للحزب بكل ما يجري من سجالات على الساحة السياسية ولن نكون شركاء فيها لا مع هذا الفريق ولا مع ذاك".

واوضحت المصادر أن "حزب الله لا يزال على موقفه الداعي لحكومة إنقاذ تحمي البلد وتنقذ ​الاقتصاد​، مع تفهّم موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وان ما يطرحه انما يصب في هذا الإطار ايضا"، معتبرة بأن "لا مشكلة لدى الحزب بأن تكون ​الحكومة​ جميعها من الاختصاصيين او اذا كانت تكنوسياسية، لكن الحزب لن يدخل في السجالات ويريد الحكومة اليوم قبل الغد لأن الازمة في البلد الى تفاقم وتزداد سوءا".