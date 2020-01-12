مفتاح سر الثالوث

يستصعب الكثيرون من المؤمنين وغير المؤمنين، استيعاب فكرة الاقانيم الثلاثة وكيف انهم منفصلون وفي الوقت نفسه هم واحد لا يتجزأ. أعطيت تفسيرات كثيرة من اجل ان يفهم العقل البشري ماهية هذا المفهوم، منها ا هو بسيط وسهل، ومنها ما هو اكثر تعقيداً من الناحية الروحية والمنطقية. ولكن، خلاصة الموضوع ان مفتاح فهم سر الثالوث هو كلمة واحدة: الايمان، فإما ان يؤمن المرء ويغذّي هذا الايمان بالممارسات الدينية واعمال المحبة المسيحية الحقيقة، واما ان يرفض ويبحث في مكان آخر عن الله.
هذه هي الحرية التي اراد الله اعطاءها لنا، فإما ان تكون نعمة لنا واما ان تتحول الى عبء علينا.
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